Deren Talu'nun yeni aşkı Defne Samyeli'nin kızı, model Deren Talu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la yeni bir aşka yelken açtı.

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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli’nin kızları da anneleri gibi özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor.

Samyeli’nin büyük kızı model ve oyuncu Deren Talu gönlünü yine birine kaptırdı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi

Talu’nun bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la birlikte olduğu iddia edildi.

Yaş farkı rahatsız etmiyor

Emir Aral, kulübün yeni nesil yöneticilerinden ve 38 yaşında. Deren Talu ise 27 yaşında.

Anne Defne Samyeli de kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor.