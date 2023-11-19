Derin göğüs dekoltesiyle dikkati çeken Hadise geceyi aydınlattı

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Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Bazen cesur bazen ise doğal pozlarını paylaşan Hadise, yeni pozlarla hayranlarının aklını başından aldı.
Sevmiyor şarkısının klibiyle olay olan Hadise, derin dekolteli fotoğraflarını yayınladı.
Gören kayıtsız kalamadı
Hadise'nin iddialı dekoltesiyle verdiği pozlara hayranlarından beğeni yağdı.
Bazı takipçiler ise "Göğüsleri mi büyümüş?", "Göğüslerini mi büyütmüş?" yorumlarında bulundu.
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