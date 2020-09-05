Derin Talu, 17 yaşına girdi

Anne Defne Samyeli kızının doğum gününü birlikte çektirdikleri fotoğrafla Instagram’dan kutladı.

Derin Talu, 17’nci yaşını kutladı.

Kutlama partisinden pozlar ise anne Defne Samyeli’den geldi.

Her iki kızı ile birlikte eğlenceli vakit geçiren Samyeli, o anları da sevenleriyle paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Samyeli paylaşımına, “Benim canım kızım, Derin’im, iyi ki doğdun.” notunu düştü.

Bu fotoğraflara binlerce beğeni yağdı.

ABLASI DA PAYLAŞTI

Abla Deren Talu da doğum gününe özel bir paylaşım yaparak, “Seni çok seviyorum. İyi ki kardeşim olmuşsun.” diye yazdı.

17 YAŞA İNANMAYAN OLDU

Bu arada Derin Talu'nun 17 yaşına girmesi sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Belirli bir kitle Derin'in yaşından büyük gösterdiğini savunarak, "Daha 17 mi? Bu kız en az 24 yaşında gosteriyor." gibi yorumlarda bulundu.