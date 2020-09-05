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    Derin Talu, 17 yaşına girdi

    Anne Defne Samyeli kızının doğum gününü birlikte çektirdikleri fotoğrafla Instagram’dan kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 10:23
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    Derin Talu, 17 yaşına girdi

    Derin Talu, 17’nci yaşını kutladı.

    Kutlama partisinden pozlar ise anne Defne Samyeli’den geldi.

    Her iki kızı ile birlikte eğlenceli vakit geçiren Samyeli, o anları da sevenleriyle paylaştı.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Samyeli paylaşımına, “Benim canım kızım, Derin’im, iyi ki doğdun.” notunu düştü.

    Bu fotoğraflara binlerce beğeni yağdı.

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #1

    ABLASI DA PAYLAŞTI

    Abla Deren Talu da doğum gününe özel bir paylaşım yaparak, “Seni çok seviyorum. İyi ki kardeşim olmuşsun.” diye yazdı.

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #2

    17 YAŞA İNANMAYAN OLDU

    Bu arada Derin Talu'nun 17 yaşına girmesi sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Belirli bir kitle Derin'in yaşından büyük gösterdiğini savunarak, "Daha 17 mi? Bu kız en az 24 yaşında gosteriyor." gibi yorumlarda bulundu.

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #3

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #4

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #5

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #6

    Derin Talu, 17 yaşına girdi #7

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