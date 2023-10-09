Derin Talu minicik eteğiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu minicik eteği ve yırtmacıyla cesur pozlara imza attı.

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Güzelliğiyle Çinli araştırmacıların dikkatini çeken ünlü sanatçı Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı var.

Kısa süre önce 20 yaşına giren Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun pozları sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Teknenin merdivenlerinde poz verdi

Küçük yaşlardan itibaren adından söz ettiren Derin Talu, son olarak bir teknenin merdivenlerine sere serpe uzandı.

Siyah minicik eteği ve derin yırtmacıyla cesur pozlara imza atan Derin Talu hayranlarını mest etti.