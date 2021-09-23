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    Derin Talu, sevgilisiyle defilede

    Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, davetli olduğu defileye sevgilisiyle katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 14:54
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    Derin Talu, sevgilisiyle defilede

    Eski spiker yeni şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları, gündemden düşmek bilmiyor. Hasköy Yün fabrikasında gerçekleşen Raisa VannessaXAdl sonbahar kış koleksiyonu defilesine, Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ve Emre Işık aşkı da damga vurdu.

    ŞAŞKIN SEVGİLİ

    Geçtiğimiz günlerde 18'inci yaş gününü kutlayan Derin Talu, defilede sevgilisi Emre Işık'la görüntülendi. Talu'nun sevgilisi, kameralara şaşkın ifadeli bu pozu verdi.

    Derin Talu, sevgilisiyle defilede #1

    KÜFRETMİŞTİ

    Bu ayın başında eğlence çıkışı görüntülendiği anlarda Derin Talu'nun bir erkek arkadaşının, küfredip kameraların üstüne yürümesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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