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Derin Talu yaz sezonunu kapatmadı

Derin Talu yaz sezonunu kapatmadı

Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Deren Talu gibi oyuncu olmaktan çok makyaj artisti olmayı planlayan Derin Talu, yazı yaşamaya devam ediyor.