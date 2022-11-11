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- Derin Talu yaz sezonunu kapatmadı
Derin Talu yaz sezonunu kapatmadı
Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Deren Talu gibi oyuncu olmaktan çok makyaj artisti olmayı planlayan Derin Talu, yazı yaşamaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 11.11.2022 - 10:25
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Derin Talu, bu defa kasım ortasında deniz kenarında verdiği bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.
"Bütün yaşıtları aynı"
Samyeli, " 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.