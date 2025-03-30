Derin Talu'dan dikkat çeken paylaşım

Haber Merkezi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

TikTok hesabında çok güzel olması sebebiyle ilişkilerinde sorun yaşadığını ifade eden güzel, bu defa bir erkekte aradığı özellikleri açıkladı.

CV İSTEDİ

İlişki kriterlerini sıralayan Talu, adaylardan CV göndermelerini istedi.

21 yaşındaki Talu, "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği bir video paylaştı.

"ÇOK KADINLA BİRLİKTE OLMUŞ ERKEK İSTİYORUM"

Derin Talu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı, büyük tercih ediyorum.

"ÇALIŞAN ERKEKLE BİRLİKTE OLACAĞIM"

Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle olmadım, denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."