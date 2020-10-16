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    Derin Talu'nun eteği dikkat çekti

    Defne Samyeli'nin 17 yaşına giren kızı Derin Talu'nun giydiği yırtmaçlı mini etek olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 15:14
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    Derin Talu'nun eteği dikkat çekti

    Geçtiğimiz günlerde 17'nci yaşını kutlayan Derin Talu, magazin basınında sıkça yer alıyor.

    Instagram üzerinden yayınladığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çeken Talu,  son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

    YIRTMAÇLI ETEĞİYLE POZ VERDİ

    Derin yırtmaçlı mini eteği ve crop bluzu ile gündem olan Talu, 'Bu kız nasıl 17 yaşında' şeklinde çok sayıda yorum aldı.

    Derin Talu nun eteği dikkat çekti #1

    Derin Talu nun eteği dikkat çekti #2

    Derin Talu nun eteği dikkat çekti #3

    Derin Talu nun eteği dikkat çekti #4

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