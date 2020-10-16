Derin Talu'nun eteği dikkat çekti

Defne Samyeli'nin 17 yaşına giren kızı Derin Talu'nun giydiği yırtmaçlı mini etek olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde 17'nci yaşını kutlayan Derin Talu, magazin basınında sıkça yer alıyor.

Instagram üzerinden yayınladığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çeken Talu, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

YIRTMAÇLI ETEĞİYLE POZ VERDİ

Derin yırtmaçlı mini eteği ve crop bluzu ile gündem olan Talu, 'Bu kız nasıl 17 yaşında' şeklinde çok sayıda yorum aldı.