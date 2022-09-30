Derya Baykal kış hazırlığında

Oyuncu-sunucu Derya Baykal, sonbaharın gelmesiyle soluğu Ayvalık'taki evinde aldı.

Tecrübelerini sevenleriyle paylaşan Baykal, sonbaharın gelmesiyle erzak hazırlamaya başladı.

Ayvalık'taki evine giden Baykal, zeytinleri topladı, vakit kaybetmeden işe koyuldu.

"Kurtlu zeytinmiş"

"Rüzgar zeytinleri yere dökmüş birini bile ziyan etmeyi düşünmüyorum. Yere düşen zeytin olmazmış, onları süs yaparız artık. Bir bilgiye göre de yere düşen zeytin kurtlu zeytinmiş…"