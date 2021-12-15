Derya Baykal, torununu paylaştı

Torununun ilk kez fotoğrafını paylaşan Derya Baykal, kareye "Nur Pamuğum" notunu düştü.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. 2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu.

Babasının acısıyla sarsılan usta sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise altı gün sonra anne olmuştu. Şensoy ile Cem Öget'in kızları Pera, üç aylık oldu.

"ANNEANNESİNİN GÜLÜ"

Derya Baykal, üç aylık olan torunu Pera'nın fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, "Nur pamuğum, anneannesinin gülü..." ifadelerini kullandı.