Derya Pınar Ak Sultana filmi için direk dansı eğitimi alıyor! Prova görüntülerini yayınladı

Yakında çekimlerine başlanacak olan Sultana filmi için hazırlık yapan Derya Pınar Ak yeni rolü için eğitimlere başladı.
Film için hazırlıklar devam ederken projede Belaruslu Anna'ya hayat verecek olan Derya Pınar Ak, direk dansı provalarından görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ak'ın bu videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü ismin Kasım ayında film çekimlerine başlayacağı da öğrenildi.
7 TANE DİREK DANSÇININ HİKAYESİ
Gerçek hayat hikayesine dayanan Sultana filmi, 7 tane direk dansçısının hikayesini ele alıyor. Özellikle kadınların özgürlük anlayışını ve dayanışmasını merkeze alan film kadınların yaşayacakları mücadeleyi izleyiciye aktaracak.