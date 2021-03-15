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- Derya Şensoy 11 bin liralık dava açtı
Derya Şensoy 11 bin liralık dava açtı
Derya Şensoy, illüstrasyonunun bir içki firması tarafından kullanıldığını iddia etti.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 11:00
- Güncelleme : 15.03.2021 - 11:09
Derya Baykal'ın Ferhan Şensoy ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı Derya Şensoy, bir içki şirketine dava açtı.
11 BİN TL İSTEDİ
Derya Şensoy, şirketin kendisine ait illüstrasyon çalışmalarının izinsiz şekilde içki şişelerinin üzerinde kullanıldığını iddia etti. Manevi haklarının ihlal edildiğini söyleyen Şensoy, karşı taraftan 11 bin lira tazminat istedi.
ABD'DE LİSANS EĞİTİMİ ALDI
Şensoy, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD’de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığını anlattı.