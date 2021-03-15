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    Derya Şensoy 11 bin liralık dava açtı

    Derya Şensoy, illüstrasyonunun bir içki firması tarafından kullanıldığını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 11:09
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    Derya Şensoy 11 bin liralık dava açtı

    Derya Baykal'ın Ferhan Şensoy ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı Derya Şensoy, bir içki şirketine dava açtı.

    11 BİN TL İSTEDİ

    Derya Şensoy, şirketin kendisine ait illüstrasyon çalışmalarının izinsiz şekilde içki şişelerinin üzerinde kullanıldığını iddia etti. Manevi haklarının ihlal edildiğini söyleyen Şensoy, karşı taraftan 11 bin lira tazminat istedi.

    ABD'DE LİSANS EĞİTİMİ ALDI

    Şensoy, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD’de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığını anlattı.

    Derya Şensoy 11 bin liralık dava açtı #1

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