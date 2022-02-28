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    Derya Şensoy babasının doğum gününü kutladı

    Derya Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde andı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 07:39
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    Derya Şensoy babasının doğum gününü kutladı

    Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta  hayatını kaybetmişti.

    Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

    BABASINI UNUTMADI

    Usta sanatçının kızı Derya Şensoy, babasını doğum gününde de anmayı unutmadı. Oyuncu, Ferhan Şensoy ve kardeşi ile birlikte yer aldığı çocukluk fotoğraflarını Twitter hesabından yayınladı.

    "KELİMELER YETMİYOR"

    Derya Şensoy, hayata veda eden babasına, "Canım babam, ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Seni çok seviyorum! İyi ki doğdun..." sözleriyle seslendi.

    Derya Şensoy babasının doğum gününü kutladı #1


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