Derya Şensoy - Celal Can Algül aşkından yeni kare

Yaklaşık 9 aydır ilişkilerini sürdüren Derya Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algül, yeni yılı Sapanca'da karşıladı.

Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrıldıktan sonra aşka küsmemiş ve aradığı mutluluğu Celal Can Algül'de bulmuştu.

SAPANCA'DA YENİ YILA GİRİŞ

Yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan çift, 2022'yi Sapanca'da karşıladı. Kendilerine vakit ayıran ikili, birlikte tatil yaptı.

"2022'YE HAZIR BİRİLERİ"

Konakladıkları butik otelin sıcak havuzuna da girmeyi ihmal etmeyen çiftten Şensoy, o anları Instagram'dan yayınladı. Ardından sevgilisiyle birlikte hamakta objektif karşısına geçen Derya Şensoy, bu fotoğraflarını, "2022'ye çok hazır birileri..." ifadelerini not düştü.