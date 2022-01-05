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- Derya Şensoy - Celal Can Algül aşkından yeni kare
Derya Şensoy - Celal Can Algül aşkından yeni kare
Yaklaşık 9 aydır ilişkilerini sürdüren Derya Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algül, yeni yılı Sapanca'da karşıladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 14:25
- Güncelleme : 05.01.2022 - 14:30
Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrıldıktan sonra aşka küsmemiş ve aradığı mutluluğu Celal Can Algül'de bulmuştu.
SAPANCA'DA YENİ YILA GİRİŞ
Yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan çift, 2022'yi Sapanca'da karşıladı. Kendilerine vakit ayıran ikili, birlikte tatil yaptı.
"2022'YE HAZIR BİRİLERİ"
Konakladıkları butik otelin sıcak havuzuna da girmeyi ihmal etmeyen çiftten Şensoy, o anları Instagram'dan yayınladı. Ardından sevgilisiyle birlikte hamakta objektif karşısına geçen Derya Şensoy, bu fotoğraflarını, "2022'ye çok hazır birileri..." ifadelerini not düştü.