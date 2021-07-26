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    Derya Şensoy, hastanelik oldu

    Sette talihsiz bir kaza geçiren oyuncu Derya Şensoy, apar topar hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 07:39
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    Derya Şensoy, hastanelik oldu

    eslektaşı Sarp Levendoğlu'ndan ayrıldıktan sonra iş insanı Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Derya Şensoy, setlere geri döndü.

    ELİ ARABANIN KAPISINA SIKIŞTI

    Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Yusuf Çim ile paylaştığı 'Sonsuza Dek Nedime' filminin bir sahnesinde oyuncu Derya Şensoy elini arabanın kapısına sıkıştırdı.

    Apar topar hastaneye kaldırılan Derya Şensoy'un eline atel takıldı. İstanbul'da devam eden çekimlere oyuncu ara vermeden elindeki atel ile devam ediyor.

    Derya Şensoy, hastanelik oldu #1

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