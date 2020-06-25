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    Derya Şensoy: Herkes kendi bronzluğundan sorumlu

    Koronavirüs salgını sebebiyle 4 ay sevgilisinden ayrı kalan Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu'na kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 14:59
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    Derya Şensoy: Herkes kendi bronzluğundan sorumlu #1

    Oyuncu sevgilisi Sarp Levendoğlu'yla uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Derya Şensoy, bir süredir Datça’da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.

    "BRONZA YAKINIM"

    Beyaz bir tene sahip olan Derya Şensoy, yaptığı paylaşımların altına “Herkes kendi bronzluğundan sorumlu, yanmamı önerenler olmuş, şimdiden belirtmekte fayda görüyorum bu benim bronza çok yakın halim...” yazdı.

    Şensoy, ifadesiyle hem gülümsetti hem de açık tenli olmanın sonuçları üzerine bir paylaşımda bulunmuş oldu.

    Derya Şensoy: Herkes kendi bronzluğundan sorumlu #2

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