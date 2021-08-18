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    Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını ilan etti

    Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy (31) ile 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül, Instagram'dan fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:00
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    Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını ilan etti

    Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla üç yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Artık aşklarını gizlemeyen 31 yaşındaki Derya Şensoy ile 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

    CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    Aşıklar, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere yakalanmıştı. Basın mensupları tarafından fotoğraflarının çekildiğinin farkına varınca, 31 yaşındaki sevgilisine dönen Algül, "Yakalandık Derya çektiler." diye haber vermişti.

    Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını ilan etti #1

    Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını ilan etti #2

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