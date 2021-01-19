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- Derya Şensoy, Kerem Kanık'ı terk etti
Derya Şensoy, Kerem Kanık'ı terk etti
Sarp Levendoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Kerem Kanık ile yeni bir ilişkiye başlayan Derya Şensoy, aradığı aşkı yine bulamadı.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 10:59
- Güncelleme : 19.01.2021 - 11:05
Derya Şensoy, Birce Akalay’dan 2017’de boşanan Sarp Levendoğlu ile aynı yıl aşk yaşamaya başlamıştı.
SARP GİTMİŞ KEREM GELMİŞTİ
Karantina dönemini ayrı geçiren sevgililer, temmuzda yaptıkları Datça tatilinden sonra ilişkilerine nokta koymuştu. Derya Şensoy da eylülde Kerem Kanık ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.
4 AY SÜRDÜ
Sürpriz beraberliğin ömrü uzun olmadı. Derya Şensoy, Kerem Kanık’tan kısa süre önce ayrıldı.