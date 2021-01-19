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Derya Şensoy, Kerem Kanık'ı terk etti

Derya Şensoy, Kerem Kanık'ı terk etti

Sarp Levendoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Kerem Kanık ile yeni bir ilişkiye başlayan Derya Şensoy, aradığı aşkı yine bulamadı.