Derya Şensoy'a sürpriz kutlama

Annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoy, Derya Şensoy'a sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

Derya Şensoy, yeni yaşını annesi ve ablasıyla kutladı. Mini partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

"SARI KAFAM"

Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy’un 31’inci yaşını evde pasta keserek kutladı. Baykal, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım.”

Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını “İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum.” yazarak paylaştı.

"DİLEKLERİMİ TUTTUM"

Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti: “Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için.”