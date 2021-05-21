Oyuncu Derya Şensoy'un yeni aşkı Celal Can Algül, panik yaptı.

Yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişkisini bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtı. Şensoy, Cihangir'de yeni sevgilisi Celal Can Algül isimli gençle objektiflere yansıdı.

"YAKALANDIK"

Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan Derya Şensoy'un yeni sevgilisi Celal Can Akgül'ün yüz ifadesi değişti. 31 yaşındaki sevgilisi Derya Şensoy'a dönen Akgül, "Yakalandık Derya çektiler" diye haber verdi.

Derya Şensoy ise fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayarak, "Yapacak bir şey yok artık, çekildi" dedi.