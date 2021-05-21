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    Derya Şensoy'un yeni sevgilisi

    Oyuncu Derya Şensoy'un yeni aşkı Celal Can Algül, panik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 09:28
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    Derya Şensoy'un yeni sevgilisi

    Yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu ile ilişkisini bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtı. Şensoy, Cihangir'de yeni sevgilisi Celal Can Algül isimli gençle objektiflere yansıdı.

    "YAKALANDIK"

    Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan Derya Şensoy'un yeni sevgilisi Celal Can Akgül'ün yüz ifadesi değişti. 31 yaşındaki sevgilisi Derya Şensoy'a dönen Akgül, "Yakalandık Derya çektiler" diye haber verdi.

    Derya Şensoy ise fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayarak, "Yapacak bir şey yok artık, çekildi" dedi.

    Derya Şensoy un yeni sevgilisi #1Derya Şensoy un yeni sevgilisi #2

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