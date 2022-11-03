İbrahim Tatlıses, annesini kaybeden Derya Tuna'yı cenazede yalnız bırakmadı.

İmparator İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın annesinin cenazesine gitti. Cenazede Tatlıses ile Tuna, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Beraber ağladılar

Tuna'nın annesinin cenazesi, Çobançeşme Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığında defnedildi. İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın bir an olsun yanında ayrılmadı. Eski sevgililer Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp ağladı.

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses birbirlerine sarılıp ağladı VİDEO



"Onun annesi benim annemdir"

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses, “Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanım'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya Hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu.” dedi.