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- Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte
Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte
İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, müstakbel geliniyle alışverişe çıktı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 07:13
Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde müstakbel gelini Yasemin Şefkatli’yle Zekeriyaköy’de görüntülendi.
"ANNE-KIZ BİRLİKTEYİZ"
Alışverişe çıktıklarını söyleyen Tuna, “Biz anne-kız birlikteyiz. İdo evde çalışıyor” dedi.
"30 KİŞİLİK DÜĞÜN İSTEMİYORUZ"
Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz.”