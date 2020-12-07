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    Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte

    İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, müstakbel geliniyle alışverişe çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 07:13
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    Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte

    Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde müstakbel gelini Yasemin Şefkatli’yle Zekeriyaköy’de görüntülendi.

    "ANNE-KIZ BİRLİKTEYİZ"

    Alışverişe çıktıklarını söyleyen Tuna, “Biz anne-kız birlikteyiz. İdo evde çalışıyor” dedi.

    "30 KİŞİLİK DÜĞÜN İSTEMİYORUZ"

    Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz.”

    Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte #1

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