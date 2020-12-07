Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişte

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, müstakbel geliniyle alışverişe çıktı.

Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde müstakbel gelini Yasemin Şefkatli’yle Zekeriyaköy’de görüntülendi.

"ANNE-KIZ BİRLİKTEYİZ"

Alışverişe çıktıklarını söyleyen Tuna, “Biz anne-kız birlikteyiz. İdo evde çalışıyor” dedi.

"30 KİŞİLİK DÜĞÜN İSTEMİYORUZ"

Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz.”