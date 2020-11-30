Derya Tuna: Koronavirüsü yendim

Zekeriyaköy’de market alışverişinde görüntülenen Derya Tuna, koronavirüse yakalandığını açıkladı:

Eski oyuncu Derya Tuna önceki gün Zekeriyaköy’de görüntülendi. Bir marketten çıkarken görüntülenen Tuna, fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti.

KARDEŞİNDEN GEÇTİ

Koronavirüse yakalandığını açıklayan Derya Tuna, hastalığı kardeşinden kaptığını söyledi:

"HERKES YAZIYOR"

“Koronayı atlattım. Kimseye duyurmadım. Herkes yazıyor, ben yazsam ne olacak? 25 gün evde oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım. Önce kardeşim virüse yakalanmıştı, bana ondan bulaştı.”