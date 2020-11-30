Euro
9.4079
0.6%
Dolar
7.8509
0.48%
Altın
446.44
-0.69%
Borsa
1.329
0%
Bitcoin
145.379
4.25%
EXEN Coin
8.31
-5.67%
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C

    Derya Tuna: Koronavirüsü yendim

    Zekeriyaköy’de market alışverişinde görüntülenen Derya Tuna, koronavirüse yakalandığını açıkladı:
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 07:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Derya Tuna: Koronavirüsü yendim

    Eski oyuncu Derya Tuna önceki gün Zekeriyaköy’de görüntülendi. Bir marketten çıkarken görüntülenen Tuna, fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti.

    KARDEŞİNDEN GEÇTİ

    Koronavirüse yakalandığını açıklayan Derya Tuna, hastalığı kardeşinden kaptığını söyledi:

    "HERKES YAZIYOR"

    “Koronayı atlattım. Kimseye duyurmadım. Herkes yazıyor, ben yazsam ne olacak? 25 gün evde oturdum. Kendimi iyice izole ettim. İlaç kullanmadım, çok şükür hafif atlattım. Önce kardeşim virüse yakalanmıştı, bana ondan bulaştı.”

    Derya Tuna: Koronavirüsü yendim #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir