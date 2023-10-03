Derya Uluğ, 10 sene futbol oynadı 10 yıl profesyonel futbol oynadığını açıklayan ünlü şarkıcı, kadın olduğu için futbol konuşmazsın denildiğini söyledi.

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Nefes, Okyanus gibi şarkılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada aktif bir isim.

Yaptığı paylaşımlardan dolayı sürekli takipçileri tarafından eleştiri alan ünlü şarkıcı, sessizliğini bozdu.

Futbolu çok sevdiğini ve Fenerbahçeli olduğunu belirterek, takımıyla ilgili yazılar yazmanın tek keyfi olduğunu ifade eden Derya Uluğ, futbol hakkında yaptığı yorumları eleştirenlere sert bir cevap verdi:

Uluğ "Şarkıcılığı küçümseyen ya da kadın olduğum için futbolla ilgili yorum yapma hakkım olmadığını iddia eden arkadaşlar; 10 sene futbol oynadım. Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim ve futbolu çok seviyorum. Şu platformda tek keyfim, kimseyi incitmeden takımımla alakalı bir şeyler yazmak. Lütfen siz de yorumlarınızı yaparken bunlara özen gösterirseniz sevinirim. Her fikre saygım sonsuz ama hakarete varan yorumlara gerek olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.