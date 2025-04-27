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Haber Merkezi

Derya Uluğ ilginç bir paylaşım yaptı.

Sevgilisi ile seyahate çıkan Uluğ, İstanbul Havalimanı'nda bir video çekti.

Sevgilisi Asil Gök ile birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adlarından söz ettiren Uluğ, bu kez gülümsetti.

PANTOLONLAR KARIŞTI

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla, sevgilisinin terziye bıraktığı pantolonların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştığını duyurdu.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Uluğ, bu durumu sevgilisi Asil Gök'ü etiketleyerek "Ancak senin başına gelebilirdi" notuyla takipçileriyle paylaştı.