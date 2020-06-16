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    Derya Uluğ, makyajsız

    Sevgilisi Asil Gök ile tatil sezonunu açan Derya Uluğ, Göcek'i mesken tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 07:07
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    Derya Uluğ, makyajsız

    Koronavirüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan şarkıcı Derya Uluğ, seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te tatil yapıyor

    Teknesine atlayıp sıcak havanın tadını çıkartan şarkıcı Derya Uluğ, makyajsız fotoğrafını paylaştı.

    "RENGİM OTURUYOR"

    Ünlü popçu, sıfır makyaj tatil fotoğrafını "Yıkandıkça rengim oturuyor" notu ile Instagram'da paylaştı.

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