Derya Uluğ Yunanistan'da Pop müziğin yeni isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Yalova'daki konseri öncesinde fenalaşıp hastanelik olan Derya Uluğ, zor günler geçirmişti.

"Mecbur kaldım"

Yaralarını gizlemek için konserine bandana ile çıkan ünlü şarkıcı, "Bunu sizlere belli etmeden sahneye çıkıp konserimi bitirmeyi hayal ediyordum ama olmadı. 2 gün önce havuzda düştüm. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Sahneye spor ayakkabıyla çok nadir çıkarım, bugün mecbur kaldım." diye konuşmuştu.

37 yaşındaki Uluğ, hızla iyileşti ve soluğu tatilde aldı. Rotasını Yunanistan’a çeviren Uluğ, tatilinden yeni karelerini paylaştı. Bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya beğeni yağdı.