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Haber Merkezi

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ, Şanlıurfa'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahnede hit şarkılarını seslendirirken beklenmedik bir olay yaşandı.

ŞİŞE FIRLATTILAR

Kalabalık arasından bir kişi, sahneye doğru su şişesi fırlattı. Anlık refleksi sayesinde isabetten kurtulan sanatçı, profesyonelliğini bozmayarak performansına ara vermeden devam etti.

Yaşanan bu tatsız olayın ardından Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urfa halkına olan sevgisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"URFA'NIN GÜZELLİĞİNİ GÖLGELEYEMEZDİ"

"Bir kişinin yanlışı, gecenin ve Urfa'nın güzelliğini gölgeleyemezdi. Hiç kimsenin böyle anlar yaşamamasını ve yaşatmamasını diliyorum. Kaleci reflekslerim sağ olsun."