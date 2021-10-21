Derya Uluğ'nun en büyük pişmanlığı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, ismini koluna dövme olarak yaptırdığına pişman olduğunu söyledi.

Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, ilişkisi ve en büyük pişmanlığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"SADIK BİR AŞIĞIM"

Uluğ, "Nasıl bir aşıksın?" sorusuna da yanıt verdi. 35 yaşındaki şarkıcı, "Sadık bir aşığım. 6 senedir Asil'le beraberim. Her zaman farklı bir evreye geçtik." ifadelerini kullandı.

DÖVME PİŞMANLIĞI

En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim." dedi.

"ESTETİK DEĞİL SAÇ BAKIMI"

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen Derya Uluğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Uluğ, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.