Derya Uluğ konserinde Fenerbahçelilerden Galatasaray'a küfür iddiası! Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi Sahnede "Şinanay" şarkısını söyleyince Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray'a küfrettiği iddialarıyla gündem olan Derya Uluğ, açıklama yaparak görüntülerin orijinal halini paylaştı.

ensonhaber.com

Pop müziğin sevilen isimlerinden Derya Uluğ konserinde Şinanay şarkısını söylerken Fenerbahçeli taraftarların, Galatasaray'a küfrettiği iddia edildi. O anlar sosyal medyada hızla yayılınca Derya Uluğ'a tepki yağdı.

Videonun kurgulanmış olduğunu söyleyen Uluğ, sosyal medya hesabından isyan etti. O anların orijinal görüntüsünü paylaşan Uluğ, şunları yazdı:

"Sosyal medya insanı yanıltıyor"

"Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir.

Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki..?

"Rekabet güzel"

Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orijinal hali…"

Fenerbahçeli taraftarlar ise şarkıcıya "Kimseyi ikna etmek zorunda değilsin." diyerek destek verdi.