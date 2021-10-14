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    Dev oyuncak şirketinin CEO'su hayatını kaybetti

    Geliştirdiği oyun ve oyuncaklarla tanınan Hasbro eğlence şirketinin CEO’su 58 yaşındaki Brian Goldner, 2014'ten beri tedavi gördüğü kansere yenik düştü.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 05:37
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    Dev oyuncak şirketinin CEO'su hayatını kaybetti

    2000 yılında Hasbro'ya katılan Brian Goldner (58), 2008'den beri CEO ve Mayıs 2015'ten bu yana da yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

    ŞİRKETE ZİRVEYE TAŞIDI

    CEO ve yönetim kurulu başkanı olarak Hasbro'yu oyuncakların ve oyunların ötesine geçirerek televizyon, film, dijital oyun ve diğer alanlara doğru genişlemesine katkı sağladı.

    Bu strateji, okul öncesi çocuklar için “Peppa Pig”, “PJ Masks” ve diğer animasyon gösterileri üreten bir İngiliz eğlence şirketi olan Entertainment One’ın 2019'da satın alınmasıyla doruğa ulaşmıştı.

    Dev oyuncak şirketinin CEO su hayatını kaybetti #1

    7 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    2014'te yakalandığı kanser nedeniyle 7 yıldır tedavi gören Goldner, yaşamını yitirdi.

    Dev oyuncak şirketinin CEO su hayatını kaybetti #2

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