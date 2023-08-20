Devrim Özkan Galatasaray tribününde! Coştu, coşturdu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle milyonlara adını duyuran Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

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Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde adını duyuran ve herkesin sevdiği biri haline gelen Devrim Özkan, tuttuğu takımın maçını kaçırmadı.

Fanatik tarafıyla öne çıkan 24 yaşındaki Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçını kaçırmadı.

Tribünde yerini alan Devrim Özkan, güzelliğiyle taraftarların aklını da başından aldı.

Devrim tribünde

Dün akşam oynanan Galatasaray maçında tribünde yerini alan Özkan, takımını coşkuyla destekledi.

Taraftarlık tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu, maç boyunca takımına moral vererek coşkuyu artırdı.

Adı Icardi ile aşk dedikodularına karışan Devrim Özkan'ın tribünden çekilmiş karesi de sosyal medyada büyük ilgi gördü.