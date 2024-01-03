Devrim Özkan Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira ile Ege'ye gitti! Aşk dolu anlar Yılbaşını beraber geçiren Devrim Özkan-Lucas Torreira çifti, soluğu Ege'de aldı. O anları Lucas, sosyal medya hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ABD’nin Miami kentinde görüntülendi.

Bu görüntülenmenin üzerine aşkına sahip çıkan Özkan, sosyal medya hesabından da fotoğraf paylaşmaya başladı.

Aşkını haykıran ve mutlu olduğu gözüken oyuncu, yeni yıla yine Galatasaraylı aşkı Lucas ile girdi.

"Sensin benim hediyem" notuyla aşk dolu karelerini paylaşan Devrim Özkan, soluğu Ege'de aldı.

Paylaşım Lucas'tan geldi

Sosyal medya hesabından Ege'de çektirdiği kareleri paylaşan Galatasaraylı yıldız, "Kalbim Ege'de kaldı" notunu düştü.

Ege'de çektirdiği kareleri yayınlayan Lucas, oyuncu aşkı Devrim'le olan karesini de koymayı ihmal etmedi.