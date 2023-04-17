Devrim Özkan, Lucas Torreira ile ilişkisini bitirdi Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın ayrılık sebebiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izleyen 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, Futbolcu Lucas Torreira ile birlikte olmaya başlamıştı.

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan birlikte olduklarını reddetmişti.

Lucas'ın locasından çıkmıyor

Ancak ünlü oyuncu Devrim Özkan, maçları Lucas'ın locasından izleyip evinden paylaşımlar yapmaya başlayınca yakayı ele vermişti.

Ancak çiftin ilişkisinin geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıktı.

"Evinin kadını ol" dedi

İkilinin evliliğe doğru giden ilişkisi, Uruguaylı futbolcu Torreira'nın bir önerisiyle son buldu.

Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı sinirlendi ve ilişkiyi bitirdi.