Devrim Özkan, Lucas Torreira'ya derbi için şans öpücüğü verdi

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Galatasaray-Beşiktaş derbisi dün akşam gerçekleşti. Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla rakibiyle puan farkını 8'e yükseltti.

Rams Park'taki dev derbide çok sayıda ünlü isim tribünde yer aldı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın oyuncu sevgilisi Devrim Özkan da dev derbiyi tribünden takip eden isimler arasındaydı.

ŞANS ÖPÜCÜĞÜ

Sevgilisini hiçbir maçta yalnız bırakmamaya çalışan güzel oyuncu, tribünde yerini aldı.

Lucas Torreira takım arkadaşları ile birlikte maç öncesi zemin kontrolüne çıktığı sırada romantik anla yaşandı.

Lucas Torreira'nın elini uzun süre bırakmayan Devrim Özkan, Uruguaylı futbolcunun elinden öptü ve derbide şans diledi. Lucas Torreira daha sonra takım arkadaşlarının yanına gitti.