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Devrim Özkan şaştı kaldı! Sevgilisi Lucas Torreira plajda sürpriz yaptı

Devrim Özkan şaştı kaldı! Sevgilisi Lucas Torreira plajda sürpriz yaptı Galatasaray’ın başarılı futbolcularından Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisi Devrim Özkan’a ne yapacağını şaşırdı. Ünlü futbolcu bu defa plajda pastalı doğum günü sürprizi yaptı.