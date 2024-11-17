Devrim Özkan sevgilisi Lucas Torreira'nın doğduğu evde

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, liglere verilen milli aranın ardından evgilisi Devrim Özkan ile birlikte Arjantin'e gitti.

Burada kısa bir tatil yapan ikili, Arjantin'den sonra Uruguay'a geçti.

Torreira ile Özkan'a Arjantin yolculukları sırasında Fernando Muslera ve Mauro Icardi de eşlik etti.

SEVGİLİSİNİN DOĞDUĞU EVE GİTTİ

Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğduğu evi paylaşarak, Torreira'ya övgü dolu sözler söyledi. Özkan; "Lucas'ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese ama herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması...

Büyüdüğü, ilk topunu koşturduğu sokakları görmek, ilk gittiği okulu görmek ne güzeldi. Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum savaşçı... Unutma en iyisisin" ifadelerini kullandı.