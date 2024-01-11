GElsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde yıldızı parlayan Dervim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya gönlünü kaptırdı.
İlk başta ilişkilerini saklayan ancak daha sonra paylaşımlarla duyuran ikiliye nazar değdi.
Herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı ikili, birbirlerini takipten çıktı ve fotoğrafları da sildi.
Ayrılığa dair açıklama yapmayan ikiliden Özkan, salgına yakalandığını duyurdu.
Herkes Lucas'a yordu
Show TV'de yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisinde 'Fidan' karakterini canlandıran Devrim Özkan grip oldu.
Özkan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu set karavanında çektiği fotoğrafını "Salgından nasibimizi aldık" notuyla paylaştı.
Özkan'a yorum yapanlar ise "Lucas'ın hasretinden hasta oldun" dedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış