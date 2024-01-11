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Devrim Özkan sosyal medyadan paylaştı! "Nasibimizi aldık..."

Devrim Özkan sosyal medyadan paylaştı! "Nasibimizi aldık..." Lucas Torreira ile ayrılan ve şu sıralar gündemden düşmeyen Dervim Özkan, hastalandığını sosyal medyadan duyurdu.