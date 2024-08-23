Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha verdikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın nikah masasına oturacakları konuşuluyordu.

Ancak ikilinin aşkına nazar değdi ve çift, yollarını geçtiğimiz aylarda ayırmaya karar verdi.

8 ay süren ayrılığın ardından ise sosyal medya üzerinden gelen hamle kafaları karıştırdı.

TAKİP BAŞLADI

Lucas ve Özkan, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladı. 2. Sayfa'nın haberine göre de; ünlü çiftin 8 aylık ayrılığın ardından bir araya gelip yemek yedikleri iddia edildi.

"O BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Öte yandan ayrılık sonrası Devrim Özkan, Lucas Torreira için "O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyim. Güzel bir ilişki yaşadık. İnsan hayatı...

Ne o zaman söylenenlere takıldık ne de sonrasında söylenenlere. Asıl hikayemizi biliyoruz. İkimiz de birbirimizin hayatında kalan güzel insanlarız." ifadelerini kullanmıştı.