Haber Merkezi
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül'ü canlandıran ve ününe ün katan Devrim Özkan, geçtiğimiz sene kalbini Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya kaptırdı.
İkilinin evlenecekleri konuşulurken ayrılmaları ise tüm hayranlarına sürpriz olmuştu.
Aylar süren ayrılık, geçtiğimiz haftalarda yine sürpriz bir şekilde sonlandı ve ikili barıştı.
AŞK DOLU YENİ PAYLAŞIM
Aşkları doludizgin devam eden çiftten Lucas Torreira, çektirdikleri ayna pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Torreira, sevgilisi Devrim Özkan ile fotoğrafını İspanyolca'da "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla paylaştı.
DEVRİM ÖZKAN KAYITSIZ KALMADI
Aynı kareyi Devrim Özkan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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