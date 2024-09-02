Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira'dan ayna karşısında öpüşme pozu geldi Aşklarına ikinci bir şans veren Galatasaraylı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan ayna karşısında verdikleri aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Haber Merkezi

Evlenecekleri beklenilen ancak bir süre sonra ilişkilerini bitirerek herkesi şaşırtan Devrim Özkan ve Galatasaraylı Lucas Torreira, geçtiğimiz haftalarda yeniden birlikte olmaya başladıklarını duyurmuşlardı.

"TORREİRA HER ZAMAN MÜKEMMEL"

Sevgilisini maçta da yalnız bırakmayan Devrim Özkan, sevgilisi için maç sonunda "Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah." demişti.

Torreira ile Özkan'ın ikinci bir şans verdikleri aşkları doludizgin devam ediyor. Aşıklar son olarak öpüştükleri bir anı paylaştı.

"HAYATIMIN ANLAMI"

Her iki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşırken Torreira, İspanyolcada 'hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notunu fotoğrafa düştü.