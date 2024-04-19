Devrim Özkan'dan bikinili pozlar! Son paylaşımına yorum yağdı Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ayrılığı uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Devrim Özkan şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden.

Özkan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu.

Antalya'ya gitti

Ünlü oyuncu, şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti. Antalya'ya giden Devrim Özkan, bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp 'iş ve seyahat' notunu düştü.

Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.