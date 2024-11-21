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Haber Merkezi

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray taraftarına seslendi.

Sarı - kırmızılı taraftarın kendisine 'yenge' demesiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, Ömür Sabunculuğu ile röportaj yaptı.

"Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler." ifadelerini kullandı.

Evlilik sinyalleri veren ünlü çiftle ilgili bazı gelişmeler var. Devrim Özkan'ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında, parmağında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. İddiaya göre Torreira, sevgilisini ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Ünlü çift, yakın çevresine evlilik sinyalleri verdi.