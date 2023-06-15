Devrim Özkan'ın güneş banyosu

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Devrim Özkan, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan oyuncu, sezonu Bodrum'da açtı.
Bikinili pozlar yayınladı
Güneşin ve denizin tadını çıkaran Özkan, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Hem denizden hem şezlongdan paylaşım yapan Özkan, sosyal medyaya damga vurdu.
Devrim Özkan’ın paylaşımını meslektaşları ve hayranları kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.
Özkan yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Hadi, yazın tadını çıkartırken cildinizi de şımart."