Devrim Özkan'ın son pozlarına beğeni yağdı Galatasaraylı futbolcu Torreira ile aşk yaşadıklarını itiraf eden oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından son verdiği pozları paylaştı.

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Galatasaray'ın yıldız ismi Torreira ile yeni bir ilişkiye yelken açan oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

"Her şey göründüğü gibi..."

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna güzel oyuncu, "Her şey göründüğü gibi..." yanıtını vermişti.

Özkan, All Magazine dergisi için verdiği pozlarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından dergi için verdiği pozları paylaşan Özkan'a beğeni yağdı.

Galatasaray taraftarları da "Yenge yakıyorsun" yorumları yaptı.