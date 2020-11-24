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    Devrim Parscan hayatını kaybetti

    Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 14:27
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    Devrim Parscan hayatını kaybetti

    Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında vefat etti.

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

    Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: "Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

    Devrim Parscan hayatını kaybetti #1

     

    DEVRİM PARSCAN HAYATI VE OYNADIĞI DİZİLER

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