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    Devrim Saltoğlu baba oldu

    Bir yıl önce Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:27
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    Devrim Saltoğlu baba oldu

    Oyuncu Devrim Saltoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı Nazlı Saltoğlu ile 2021 Ağustos ayında dünyaevine girmişti.

    Ünlü dostlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştiren çift birlikteliklerini bebekle taçlandırdı.

    "Hoş geldin"

    Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu düştü:

    "Hoş geldin, kızım! Adın ‘YAZ’ olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz."

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