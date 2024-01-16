Devrim Yakut ayağını kırdı! Ünlü oyuncuyu Camdaki Kız dizisindeki arkadaşları evinde ziyaret etti

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı 'Camdaki Kız' dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut'tan, kötü haber geldi. Usta oyuncunun ayağını kırdı.
Camdaki Kız grubu
Camdaki Kız dizinde beraber rol aldıkları oyuncu arkadaşları, Devrim Yakut'u yalnız bırakmadı. Evine ziyarette bulunan dostları, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sevenleri telaşlandı
Yakut'un ayağının kırdığı görüntüleri paylaşılınca usta oyuncunun sevenleri telaşlandı.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan Devrim Yakut'un ayağının kırılma nedeni ise henüz bilinmiyor.
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