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    Didem Balçın, anne oldu

    Ünlü oyuncu Didem Balçın, bebeğini dünyaya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:47
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    Didem Balçın, anne oldu

    38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bugün anne oldu.

    OĞLU OLDU

    Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Doğum öncesi kamera karşısına geçen oyuncu, eşiyle pozlar vermişti.

    Didem Balçın, anne oldu #1Didem Balçın, anne oldu #2

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