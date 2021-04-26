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Didem Balçın, anne oldu
Ünlü oyuncu Didem Balçın, bebeğini dünyaya getirdi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 14:46
- Güncelleme : 26.04.2021 - 14:47
38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti. Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bugün anne oldu.
OĞLU OLDU
Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğum öncesi kamera karşısına geçen oyuncu, eşiyle pozlar vermişti.