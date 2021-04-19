Didem Balçın doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayan Didem Balçın, bebeğini kucağına almadan eşiyle kamera karşısına geçti.

Oyuncu Didem Balçın ve avukat eşi Can Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti.

Daha önce sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Balçın, bu kez yeni pozlarını paylaştı. Doğum için gün sayan oyuncuya, fotoğraflarda eşi de eşlik etti.

DUYGU DURUMU

Didem Balçın, son dönemde yaşadığı duygu durumuna, "Kim ben mi? Off gerçek değil mi? Ne yapacağım? Yaa harika" mesajı ile göndermede bulunmuştu.